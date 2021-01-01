أخطر تصريح رسمي.. تقرير الخارجية الأمريكية: الجيش الاسرائيلي لا يمنع اعتداءات المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الإثنين) والذي يلخص عام 2021 أن الجيش الاسرائيلي عادة لا يمنع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين ونادرا ما تعتقل وتلاحق المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.



وبحسب المواقع العبرية فان هذا هو أخطر تصريح ظهر حتى الآن في تقرير رسمي وعلني لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن عنف المستوطنين والطريقة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية معهم.

على الرغم من أن تاريخ نشر التقرير قد تم تحديده مسبقًا بوقت طويل ، إلا أن توقيت نشره يتزامن مع هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس واحراق منازل الفلسطينيين وتشريدهم.

ويشير التقرير إلى أنه وفقًا لبيانات الأمم المتحدة ، فقد شهد عام 2021 ارتفاعًا ملحوظًا في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ، حيث أشار التقرير إلى قيام المستوطنين باعتداءات جسدية على الفلسطينيين واعتداءات على الممتلكات وجرائم على خلفية قومية ضد الفلسطينيين.

واستشهد معدو التقرير ببيانات الأمم المتحدة التي تفيد بأن المستوطنين نفذوا 496 هجوماً ضد فلسطينيين خلال عام 2021. 370 من هذه الهجمات تضررت ممتلكات و 126 هجوماً أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال عام 2021. نتيجة لاعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين.

ويشير التقرير إلى أنه بحسب منظمات حقوق الإنسان طرأ تغير في طبيعة اعتداءات المستوطنين، إذا كانت العمليات قد نفذت في الماضي من قبل أفراد أو مجموعات مكونة من 3-4 مستوطنين ، فقد نفذت هذه العمليات الآن من قبل مجموعات مكونة من عشرات المستوطنين. وقال التقرير "هناك مؤشرات على أن هذه الهجمات مخطط لها بشكل شبه مؤكد مسبقا."

بحسب التقرير ، اتسع النطاق الجغرافي لاعتداءات المستوطنين العنيفة ضد الفلسطينيين للمرة الأولى أيضًا إلى المنطقة أ في الضفة الغربية ، حيث يتمتع الفلسطينيون بالسيطرة الأمنية والمدنية.

وبين التقرير ان افراد الجيش والشرطة الاسرائيلية عادة لا يمنعون هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين ونادرا ما يعتقلون أو يوجهون اتهامات ضد المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف".