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الاحتلال يُخطر بهدم منزل في مردا شمال سلفيت

الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إخطارا بهدم منزل، في قرية مردا شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي مردا، نصفت خفش، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت المواطن أمير وضاح خفش، إخطارا بهدم منزله المكون من طابق، بمساحة 150 مترا مربعا، والذي تقطنه عائلته المكونة من 3 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال سلّمت أهالي القرية أكثر من 32 اخطارا بالهدم ووقف البناء خلال العام الماضي، علما أن الأهالي تقدموا بطلبات ترخيص للبناء، ورفعوا قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية لإعادة النظر في قرارات الهدم ووقف البناء.

#سلفيت #هدم #مردا

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