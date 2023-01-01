الأسير القاصر يزن عفانة يتعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق

رام الله / سما /

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، تفاصيل التحقيق القاسي الذي تعرض له الأسير القاصر يزن حمزة عفانة (16 عاما)، بعد زيارة محامي الهيئة أحمد صيام له في سجن مجدو.

وأوضح التقرير، أن جيش الاحتلال اقتحم بيته الواقع في صور باهر، وشرع الجنود بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته، ثم اعتقلوا يزن واقتادوه إلى المسكوبية، واستمروا بالتحقيق معه 18 يوما، تعرض خلالها للتعذيب والضرب، إذ قام المحققون بضرب رأسه بالحائط، ما أدى إلى إصابته بجروح في جبينه، كما تعمدوا الدوس على يديه المكبلتين بالأصفاد، وإطفاء السجائر في وجهه.

ومن المفترض أن تُعقد جلسة محاكمة للأسير بتاريخ السابع من آذار القادم.

يذكر أن هناك 160 طفلا وقاصرا، يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على 3 سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، يتعرضون للتعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.