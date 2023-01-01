نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

وكالات / سما /

اكتشف علماء الآثار في المملكة العربية السعودية واحدة من أطول اللوحات المعروفة التي تكشف الخط العربي الجنوبي قبل الإسلام، في موقع الحفريات الأخدود في منطقة نجران بالبلاد.

ووفقا لموقع "اي ار تي نيوز" تم الكشف عن قطع أثرية أخرى وهي ثلاث خواتم ذهبية ورأس ثور من البرونز.

أعلنت هيئة التراث في البلاد عن اكتشاف هذه القطع الأثرية في فترة ما قبل الإسلام على موقع تويتر، مشيرة إلى أن الاكتشافات تسلط ضوءً فريدًا على الثقافة القديمة التي كانت موجودة في جنوب المملكة العربية السعودية.

كشف أثري غامض في السعودية

ووصفت اللجنة الاكتشاف بأنه مثير ومن الاكتشافات نادرة، ويبلغ طول النقش القديم سبعة أقدام ونصف وعرضه قدمًا ونصف، وهو الأطول من نوعه الذي تم اكتشافه في الموقع.

تعود ملكية المخطوطة في الأصل إلى وهيب إيل بن ماجان ، الذي عاش وعمل ناقلًا للمياه ، وقد تم تفصيل سيرته الذاتية في النحت.

نشأ مصطلح المسند في العصور الإسلامية المبكرة لوصف النقوش المكتوبة بأحرف الخط القديم. يعود تاريخ بعض أقدم الأمثلة إلى النصف الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد.

نقش أثري في السعودية

تحتوي كل من الحلقات الثلاث على فص ذهبي دقيق على شكل فراشة في الأعلى وقفل صغير على الجانب يربط بين نهايات الدوائر.

وتشمل القطع الأخرى التي تم العثور عليها في الموقع عدة أواني خزفية وأواني خزفية يعتقد أنها من القرن الثالث قبل الميلاد.

تم تصوير رأس الثور بشكل شائع في الفن عبر ممالك ما قبل الإسلام في جنوب شبه الجزيرة العربية ، حيث كان يرمز إلى القوة والخصوبة والتكاثر ، فضلاً عن الحكمة.