كيفية منع الزكام من الانتشار في عائلتك

وكالات / سما /

يتغير الطقس بشكل كبير، وهذا هو الموسم الذي تنشط فيه معظم فيروسات الإنفلونزا، هذه الفيروسات التي تسبب الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، ينتشر من شخص إلى آخر في أي وقت من الأوقات، خاصة بين الأشخاص الذين يتشاركون في مساحات معيشية مشتركة.

وفقا لموقع " webmd"، تنتشر الأنفلونزا من خلال قطرات الجهاز التنفسي والهواء والأيدي الملوثة والبراز والرواسب على الأسطح التي يتم لمسها بشكل شائع، لذلك، إذا كان شخص واحد يعاني من نزلة برد وسعال، يجب أن يمرض أفراد الأسرة الآخرون.

ومع ذلك، هناك طرق ووسائل للبقاء بصحة جيدة، دون الإصابة بأي نوع من العدوى على الرغم من وجودك في نفس المنزل مع الشخص المريض.

ابق بعيدا

عندما يمرض أحد أفراد عائلتك، ستكون غريزتك الأولى هي جعله مرتاحًا والعناية به حتى يتعافى قريبًا، ومع ذلك، وفقًا للأطباء، يجب أن تفعل عكس ذلك.

يجب أن يبقى الشخص المصاب بنزلة برد في غرفة منفصلة ويستخدم حمامًا مختلفًا، تجنب أيضًا مشاركة العناصر اليومية مثل المناشف والفراش والأطباق.

اغسل يديك

لتجنب الإصابة بالمرض، تأكد من غسل يديك بانتظام، بحسب المراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، أكثر من 80 % من الأمراض المعدية تنتشر عن طريق اللمس - تنتقل جراثيم البرد إلى اليدين ومن هناك إلى العينين والفم، اغسل يديك جيدًا بقطعة من الصابون لمدة 20 ثانية تقريبًا، عندما تكون بالخارج، استخدم معقم اليدين.

البس قناعا

إذا كان هناك شخص مريض في المنزل، فارتدي كمامة تغطي أنفك وفمك كلما كنت بالقرب منه.

لا تلمس وجهك

دائمًا ما تنتشر الجراثيم حولك ومن المستحيل القضاء عليها جميعًا، ولكن من المهم إبعادهم، وللقيام بذلك تأكد من عدم لمس وجهك أو أنفك أو جفونك بشكل متكرر، وإذا كان هناك شرط للقيام بذلك، اغسل يديك بشكل صحيح أولاً.

تطهّير الأسطح

إذا كان الشخص يعاني من نزلات البرد والإنفلونزا، فتأكد من تطهير المناطق العامة مثل أسطح الطاولات ومقابض الأبواب وأجهزة التحكم عن بعد والألعاب.

استخدم رذاذًا مطهرًا أو امسح أو يمكنك صنع واحد بسهولة، امزج كوبًا من الماء مع كمية متساوية من الخل وصابون الأطباق وأضفه إلى زجاجة الرش.

تجنب الاختلاط

عندما يكون هناك تفشي للأنفلونزا في منزلك ، تأكد من عدم حضور التجمعات الاجتماعية أو تجنب الأشخاص الذين يأتون إلى منزلك، سيؤدي ذلك إلى الحد من خطر انتشار المرض إلى الأشخاص الأصحاء الآخرين.

تناول الأطعمة الصحية

عندما يكون لديك شخص مريض في المنزل ، تأكد من طهي الأطعمة الصحية المعززة للمناعة والتي يمكن أن تفيد جميع أفراد الأسرة.

الأطعمة مثل الحساء والمرق والفواكه والخضروات الموسمية فعالة جدًا، أيضًا ، تناول الأطعمة المصنوعة منزليًا والتي تعتبر صحية وتحافظ على صحتك.