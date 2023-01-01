هل يمكن أن يصاب شخص بالاكتئاب دون المعرفة - تفاصيل

وكالات / سما /

قد يبدو غريباً بعض الشيء ألا يعرف شخصاً ما إذا كان يعاني من الاكتئاب، لكن هذا يحدث، حيث يمكن للاكتئاب أن يتسلل دون أن تلحظه ويغير منظورك للحياة، وبينما يشعر الكثير من الناس أن الاكتئاب يمكن ملاحظته بسهولة ، فإن هذا ليس صحيحًا، قد تشعر بالتعب طوال الوقت ، أو عدم القدرة على تناول الطعام ، أو عدم القدرة على النوم بشكل صحيح ولكنك ما زلت لا تدرك أنك تعاني من الاكتئاب، فى هذا التقرير نتعرف على علامات تدل على الإصابة بالاكتئاب، بحسب موقع "Health".

يمكن أن تكون أعراض الاكتئاب محيرة للغاية، ولهذا السبب تحتاج إلى زيارة متخصص يمكنه مساعدتك في معرفة سبب شعورك بالاكتئاب. بينما قد تشعر أنك لا تهتم بشيء معين ، فقد يكون ذلك بسبب عدم قدرتك على ذلك لأن عقلك لا يسمح لك بذلك وهذا هو سبب حاجتك إلى معرفة علامات الاكتئاب لتجنب مضاعفاته.

علامات الاكتئاب لا يجب أن تتجاهلها

من الضروري أن يفهم الناس أن الاكتئاب لا يقدم نفسه دائمًا على أنه أحد أعراض تدني الحالة المزاجية أعراض الاكتئاب يمكن أن تكون خفيفة مثل أعراض سوء الحالة المزاجية إلى أكثر خطورة مثل القلق.

فيما يلي الأعراض الشائعة للاكتئاب:-

-عدم الاهتمام بالعمل.

-قلة التركيز.

-زيادة القلق والتوتر.

-تغيرات مفاجئة في الشهية (إما بنهم في الأكل أو فقدان الشهية).

-أنماط النوم المضطربة (قلة النوم أو زيادته).

-الشعور بالخمول أكثر من المعتاد.

إذا واجهت أيًا من هذه العلامات والأعراض ، فاستشر الطبيب على الفور وقم بتقييم حالتك لتجنب العواقب الوخيمة.

لماذا لا تتجاهل علامات الاكتئاب؟

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يمكن أن يؤدي إلى الشعور المستمر بالحزن وفقدان الاهتمام بجميع الأنشطة من حولك. من الطريقة التي تشعر بها إلى طريقة تفكيرك ، فهي تؤثر على كل شيء.

لذلك ، ليس الشعور بالآلام الذي تعيشه عادة هو ما تشعر به بين الحين والآخر. بدلاً من ذلك ، إنه شعور ثابت لا يمكنك التخلص منه. تشير الدراسات إلى أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة لتجاهل علامات الاكتئاب.

تشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن الاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى المضاعفات التالية:-

-الأرق (صعوبة النوم).

-البدانة.

-السكري.

-مرض قلبي.

-نوبات الهلع أو القلق.

-الرهاب الاجتماعي.

-وجود أفكار انتحارية.

-الوفاة المبكرة بسبب مرض مزمن.

-يمكن أن يزيد الأمر سوءًا بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض.