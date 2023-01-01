"الشعبية" تنفي تصريحات "الشيخ" حول علمها بلقاء العقبة

غزة/ سما /

نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، بأن تكون شاركت في الاجتماع القيادي الذي أشار إليه "الشيخ" خلال لقاء في تلفزيون فلسطين أمس، بأن فصائل المنظمة كانت على إطلاع مسبق بلقاء العقبة.

وأكدت الجبهة في بيان لها، إنها ليست عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة حتى تشارك في اجتماعاتها.

وجددت تأكيدها إدانتها للقاء العقبة وما جرى فيه.

كما جددت موقفها ودعوتها للجميع بأن "الخيار البديل للمسار الكارثي والتدميري الذي تسير عليه السلطة، ولكل ما تولد عن مسار أوسلو والرهانات التي ما تزال قائمة عليه، هو القطع نهائيًّا معه ومع الالتزامات التي ترتبت عليه، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، وإعادة الاعتبار لطابع الصراع معه، باعتباره صراعًا شاملًا ومفتوحًا يتطلّب توسيع مساحة الاشتباك، واستخدام كل وسائل المقاومة ضده، استنادًا إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بحقوقنا الوطنية كافة، ووحدة وطنية تعددية تتجسد في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد إعادة بناء مؤسساتها ديمقراطيًّا، وشراكة جادة في التقرير بالشأن الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال". وفق نص بيانها.