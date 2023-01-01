  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشعبية" تنفي تصريحات "الشيخ" حول علمها بلقاء العقبة

الثلاثاء 28 فبراير 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تنفي تصريحات "الشيخ" حول علمها بلقاء العقبة



غزة/ سما /

 نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، بأن تكون شاركت في الاجتماع القيادي الذي أشار إليه "الشيخ" خلال لقاء في تلفزيون فلسطين أمس، بأن فصائل المنظمة كانت على إطلاع مسبق بلقاء العقبة.

وأكدت الجبهة في بيان لها، إنها ليست عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة حتى تشارك في اجتماعاتها.

وجددت تأكيدها إدانتها للقاء العقبة وما جرى فيه.

كما جددت موقفها ودعوتها للجميع بأن "الخيار البديل للمسار الكارثي والتدميري الذي تسير عليه السلطة، ولكل ما تولد عن مسار أوسلو والرهانات التي ما تزال قائمة عليه، هو القطع نهائيًّا معه ومع الالتزامات التي ترتبت عليه، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، وإعادة الاعتبار لطابع الصراع معه، باعتباره صراعًا شاملًا ومفتوحًا يتطلّب توسيع مساحة الاشتباك، واستخدام كل وسائل المقاومة ضده، استنادًا إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بحقوقنا الوطنية كافة، ووحدة وطنية تعددية تتجسد في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد إعادة بناء مؤسساتها ديمقراطيًّا، وشراكة جادة في التقرير بالشأن الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال". وفق نص بيانها.

الأكثر قراءة اليوم

سلسلة عمليات إطلاق نار تسفر عن مقتل مستوطن قرب أريحا (صور وفيديو)

بن غفير يهاجم نتنياهو.. وماعوز يستقيل من الحكومة

موعد شهر رمضان وعدد أيامه

حسين الشيخ يكشف كواليس قمة العقبة

مسؤول إسرائيلي يطالب بعملية عسكرية ضد السلطة.. وجيش الاحتلال يصدر قرارا جديدا

لأول مرة.. وثائق سرية تكشف تفاصيل "محادثات سعودية" بشأن "إسرائيل" والاعتراف بها

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية أريحا

الأخبار الرئيسية

يديعوت : "السلطة أصبحت أكثر ضعفًا والجيل الفلسطيني الشاب بات يركل جميع التنظيمات بما فيه حماس"

مسؤولون في الجيش: وجود السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية ولا نريد أن نرى حماس تسيطر

صحيفة: الوسيط المصري يتعثر في فرض التهدئة والفترة الراهنة هي الأكثر اقتراباً من مواجهة عسكرية

هآرتس: قمة العقبة كان هدفها منع نتنياهو من إشعال النار في المنطقة وإحداث انتفاضة إقليمية

الشيخ يتحدث عن قمة العقبة وحوار "صامت وهادئ" مع حماس.. والأخيرة ترد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية