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الشاباك يزعم اعتقال 8 فلسطينيين بادعاء مشاركتهم بعمليات إطلاق نار

الثلاثاء 28 فبراير 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم اعتقال 8 فلسطينيين بادعاء مشاركتهم بعمليات إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعتقل خلال الأسابيع الأخيرة ثمانية فلسطينيين بادعاء أنهم شاركوا في عمليات إطلاق نار في منطقة رام الله. وجاء في بيان الشاباك أنه جرت مصادر أسلحة من المعتقلين وأنه لم تكن هناك إصابات في عمليات إطلاق النار هذه.

وادعى الشاباك في بيانه، أن التحقيق مع المعتقلين أظهر ضلوع بلال البرغوثي وأحمد عقل، من قرية بيت ريما، في عمليتي إطلاق نار ضد قوات الاحتلال في قرية النبي صالح، في 7 كانون الأول/ديسمبر و26 كانون الثاني/يناير الماضيين.

وبحسب ادعاء الشاباك، فإن شخصا آخر كان ضالعا في عملية إطلاق نار باتجاه سيارة إسرائيلية قرب بلدة الروابي، في الثالث من شباط/فبراير الحالي.

وتابع بيان الشاباك أن الشابين حسن وعلاء مناصرة، من سكان مخيم قلنديا للاجئين، كانا ضالعان في عملية إطلاق نار باتجاه حاجز قلنديا العسكري، في ليلة 27 كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب ادعاء الشاباك، فإن الشاب أحمد أبو عريضة، من سكان مخيم بيتونيا، كان ضالعا في عملية إطلاق نار باتجاه حاجز بيتونيا العسكري، في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.

وادعى الشاباك أن الشابين محمد محروق وجبريل زبيدي، من سكان مخيم الجلزون، كانا ضالعين في عملية إطلاق نار باتجاه مستوطنة "بيت إيل"، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

واعتبر الشاباك في بيانه أن اعتقال هؤلاء الشبان "أزال تهديدا حقيقيا"، وأنه "في نهاية التحقيقات معهم، يتوقع تحويل المشتبهين إلى المحكمة".

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