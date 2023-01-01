الشيخ يطلع المبعوث الاميركي "هادي عمرو" على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

رام الله/ سما/

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا.

وبحث الشيخ خلال لقائه مع عمرو، والذي يأتي استمرارا لسلسلة اللقاءات بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأميركية، العديد من القضايا والملفات، خاصة ما يحصل من اعتداءات وحشية على الشعب الفلسطيني من قتل وحرق للمنازل من الاحتلال والمستوطنين، والتي كان آخرها في نابلس وحوارة وكل مدن الضفة الغربية.

ودعا الشيخ الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات الوحشية.

وحضر اللقاء الذي جرى في مكتب الشيخ برام الله، مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.