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فوز جديد للصداقة في البطولة العربية لكرة الطائرة

الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز جديد للصداقة في البطولة العربية لكرة الطائرة



غزة / سما /

حقق فريق الصداقة انتصارا جديدا في البطولة العربية لكرة الطائرة "41" التي تجري في جمهورية مصر العربية, وهذه المرة على خيبل اليمني (3-1).

وقدّم لاعبو الصداقة عرضا قويا في اللقاء الترتيبي من المراكز 9-12, إذ فاز على خيبل بواقع (25-23), و(20-25), و(25-23), و(25-17).

وكان الصداقة قد تفوق في دور المجموعات على الميناء اليمني (3-1), ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة بين ياس الإماراتي والميناء اليمني على المركز التاسع والعاشر.

يشار إلى أن قائمة الصداقة في البطولة تضم كلا من المدرب خالد العرقان, واللاعبين بسام سامي أبو مهادي, وعبد الله بسام حمدان, ووائل سمير النمنم, وسعيد مؤمن زيد, وسامي أبو مهادي, ومحمد بسام حمدان, وعبد الله نبيل العطار, ومحمود عادل مطر, وأسعد صلاح حويلة, ومحمود عادل مطر,  والمحترفين المصريين محمد عرفة ومحمد فرج.

#الصداقة #كرة الطائرة #البطولة العربية #مصر

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