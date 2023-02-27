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اختيار 12 لاعباً لصفوف منتخب كرة القدم الشاطئية

الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار 12 لاعباً لصفوف منتخب كرة القدم الشاطئية



غزة / سما /

اختار الجهاز القني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية القائمة الأخيرة للاعبين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 التي ستقام في تايلاند.

وشهدت الفترة الماضية استئناف تدريبات المنتخب قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة التي يسعى الفدائي لتحقيق نتائج قوية تضمن تأهله لكأس العالم.

وشهدت القائمة المستدعاة 12 لاعباً هم: (فادي جابر، أحمد عفانة، فادي العراوي، ميسرة البواب، ثائر أبو عبيدة، إسلام أبو عبيدة، علاء عطية، محمد السدودي، محمد حسان، محمد أبو موسى، محمد حسان، محمد القاضي).

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الفلسطيني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عُمان والكويت وقيرغيستان، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات اليابان ولبنان والصين وإندونيسيا.

وضمت المجموعة الأولى تايلاند والبحرين وأفغانستان والسعودية، وفي المجموعة الثانية جاءت الإمارات وإيران وماليزيا وأوزبكستان.

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