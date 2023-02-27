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مدرب شباب رفح يتوعد خدمات رفح برد الاعتبار

الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب شباب رفح يتوعد خدمات رفح برد الاعتبار



غزة / سما /

قال خالد أبو كويك، المدير الفني لنادي شباب رفح إن حسابات مباراة الديربي مع المتصدر خدمات رفح تكون مختلفة عن بقية المباريات، قبل جولتين على نهاية المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأضاف أبو كويك في تصريحات تلفزيونية إن فريقه سيلعب من أجل الفوز ولا خيار غيره، لضمان تأخير الحسم للجولة الأخيرة على أمل أن يحصل نتيجة عكسية لخدمات رفح أمام اتحاد خانيونس.

وأشار أبو كويك إلى أن فريقه سيلعب الديربي لرد الاعتبار لجاره الخدمات الذي انتصر عليه (3-0) في مباراة الذهاب بغض النظر من سيكون بطلاً للدوري، مؤكداً أن لديه نسبة تفاؤل كبيرة بتحقيق الفوز تفوق نسبة الـ(70-80%).

ونوه إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين نتيجة تكافؤ المستوى بينهما، مشيراً إلى أن الجماهير لن ترضى أن تخسر مباراة الديربي ذهاباً وإياباً.

يشار إلى أن خدمات رفح يتصدر جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يحتل شباب رفح المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

#شباب رفح #خدمات رفح #الديربي #دوري الممتازة #خالد أبو كويك

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