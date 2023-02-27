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صدمة جديدة تضرب كريستيانو رونالدو في حفل ذا بيست

الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة جديدة تضرب كريستيانو رونالدو في حفل ذا بيست



وكالات / سما /

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صدمة جديدة خلال حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2022.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تشكيلة "فيفبرو" الرسمية لأفضل فريق عن العام الماضي 2022، على هامش الحفل الضخم الذي أقامه في العاصمة الفرنسية، باريس، للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل "ذا بيست" للعام الماضي.

وكشف الفيفا خلال الحفل عن تشكيلة تكونت من 11 لاعبا لتكون هي الكتيبة الأفضل للعام الماضي، لكنها شهدت غياب كريستيانو رونالدو رغم أنه كان ضمن المرشحين.

وباتت تلك المرة هي الأولى منذ عام 2006، التي لا يسجل فيها كريستيانو رونالدو حضوره في تشكيلة فيفبرو لأفضل 11 لاعبا حول العالم.

كما أصبحت تلك المرة هي الأولى من العام نفسه أيضا التي تخلو فيها قائمة "ذا بيست" من كريستيانو رونالدو، حيث كان صاحب الـ38 ضمن القائمة على مدار الـ15 عاما الماضية.

ومرَّ كريستيانو رونالدو بأسوأ موسم خلال مسيرته المبهرة، حيث كان يجلس بديلا مع مانشستر يونايتد في حقبته الثانية بأولد ترافورد، قبل انتقاله في خطوة مفاجئة إلى الدوري السعودي ليلعب مع النصر.

وانتقل رونالدو إلى صفوف النصر في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022، التي تُوج بها منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

تشكيلة أفضل فريق في العالم 2022

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - فيرجيل فان دايك - أشرف حكيمي.

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - كيفن دي بروين.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - كريم بنزيما - إيرلينج هالاند.

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