ديفيد ألابا يوجّه صفعة لبنزيما في التصويت لجائزة "ذا بيست"

وجّه النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد صفعة قوية لزميله كريم بنزيما، وذلك خلال الاختيارات التي قدمها بتصويته لجائزة “ذا بيست” التي فاز بها ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، كأفضل لاعب في العالم في عام 2022.

ورغم تتويج ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 في قطر رفقة منتخب بلاد الأرجنتين، إلا أن فوزه بجائزة “ذا بيست” التي يقدمها الفيفا أثار بعض الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأن مستواه في الموسم الماضي كان متواضعاً، بل ربما يكون أضعف أداء قدمه خلال مسيرته الاحترافية.

ويرى البعض أن الأحق بهذه الجائزة كان كريم بنزيما الذي قاد ريال مدريد للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وقدّم أداء مميز جداً في الموسم المنصرم.

وأثار ديفيد ألابا غضب جماهير ريال مدريد بعد أن تم الكشف عن اختياراته في التصويت لكونه قائد منتخب النمسا، حيث اختار ليونيل ميسي في المركز الأول، بينما وضع كريم بنزيما في المركز الثاني ولوكا مودريتش في المركز الثالث.

ولم تكن هذه الصفعة الوحيدة التي يتلقاها بنزيما من زملائه، فقد صوتّ بيبي قائد منتخب البرتغال الحالي لكيليان مبابي في المركز الأول، ثم وضع لوكا مودريتش في المركز الثاني وكريم بنزيما ثالثاً.

بينما ذهب مارتن أوديجارد نجم آرسنال وقائد النرويج والذي سبق له اللعب في ريال مدريد لعدة سنوات إلى أبعد من ذلك، وتجاهل زملائه السابقين بشكل كامل، حيث ذهبت أصواته الثلاث لليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي.