  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ديفيد ألابا يوجّه صفعة لبنزيما في التصويت لجائزة "ذا بيست"

الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديفيد ألابا يوجّه صفعة لبنزيما في التصويت لجائزة "ذا بيست"



وكالات / سما /

وجّه النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد صفعة قوية لزميله كريم بنزيما، وذلك خلال الاختيارات التي قدمها بتصويته لجائزة “ذا بيست” التي فاز بها ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، كأفضل لاعب في العالم في عام 2022.

ورغم تتويج ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 في قطر رفقة منتخب بلاد الأرجنتين، إلا أن فوزه بجائزة “ذا بيست” التي يقدمها الفيفا أثار بعض الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأن مستواه في الموسم الماضي كان متواضعاً، بل ربما يكون أضعف أداء قدمه خلال مسيرته الاحترافية.

ويرى البعض أن الأحق بهذه الجائزة كان كريم بنزيما الذي قاد ريال مدريد للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وقدّم أداء مميز جداً في الموسم المنصرم.

وأثار ديفيد ألابا غضب جماهير ريال مدريد بعد أن تم الكشف عن اختياراته في التصويت لكونه قائد منتخب النمسا، حيث اختار ليونيل ميسي في المركز الأول، بينما وضع كريم بنزيما في المركز الثاني ولوكا مودريتش في المركز الثالث.

ولم تكن هذه الصفعة الوحيدة التي يتلقاها بنزيما من زملائه، فقد صوتّ بيبي قائد منتخب البرتغال الحالي لكيليان مبابي في المركز الأول، ثم وضع لوكا مودريتش في المركز الثاني وكريم بنزيما ثالثاً.

بينما ذهب مارتن أوديجارد نجم آرسنال وقائد النرويج والذي سبق له اللعب في ريال مدريد لعدة سنوات إلى أبعد من ذلك، وتجاهل زملائه السابقين بشكل كامل، حيث ذهبت أصواته الثلاث لليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

#ديفيد ألابا #ذا بيست #جائزة #الفيفا #كريم بنزيما #ريال مدريد #ميسي #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

سلسلة عمليات إطلاق نار تسفر عن مقتل مستوطن قرب أريحا (صور وفيديو)

بن غفير يهاجم نتنياهو.. وماعوز يستقيل من الحكومة

حسين الشيخ يكشف كواليس قمة العقبة

موعد شهر رمضان وعدد أيامه

مسؤول إسرائيلي يطالب بعملية عسكرية ضد السلطة.. وجيش الاحتلال يصدر قرارا جديدا

لأول مرة.. وثائق سرية تكشف تفاصيل "محادثات سعودية" بشأن "إسرائيل" والاعتراف بها

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية أريحا

الأخبار الرئيسية

مسؤولون في الجيش: وجود السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية ولا نريد أن نرى حماس تسيطر

صحيفة: الوسيط المصري يتعثر في فرض التهدئة والفترة الراهنة هي الأكثر اقتراباً من مواجهة عسكرية

هآرتس: قمة العقبة كان هدفها منع نتنياهو من إشعال النار في المنطقة وإحداث انتفاضة إقليمية

الشيخ يتحدث عن قمة العقبة وحوار "صامت وهادئ" مع حماس.. والأخيرة ترد

photo_2023-02-27_21-22-40

إصابة عدد من الإسرائيليين وحرق حافلة للمستوطنين بالضفة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية