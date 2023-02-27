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وكيل محمد صلاح يرد على تقارير رحيله عن ليفربول

الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل محمد صلاح يرد على تقارير رحيله عن ليفربول



وكالات / سما /

رد رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي ربطت الفرعون بإمكانية تغيير فريقه والرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وربطت بعض التقارير الصحفية في إنجلترا صلاح بإمكانية حمل حقائبه والمغادرة عن قلعة أنفيلد رود، حال لم ينجح فريق الألماني يورجن كلوب في إنهاء الموسم في التوب فور بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ما يسمح له بتأمين مقعده في الموسم القادم من دوري ابطال أوروبا.

وأعاد عباس نشر تغريدة لتقارير عن إمكانية رحيل صلاح بسبب مقعد دوري الأبطال، عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الاثنين، ووضع النقاط فوق الحروف بخصوص الأمر.

وقال وكيل صلاح تعليقاً على القصة برمتها” كل ما يقال مجرد هراء، لم نناقش هذا الأمر أبداً، ولم نفكر فيه من الأساس، لم يخطر ببالنا فكرة الرحيل بسبب عدم القدرة على التأهل لدوري الأبطال”.

وتعيش كتيبة كلوب وضعية صعبة في الموسم الجاري، حيث انخفض مستوى الفريق بشكل حاد، ما جعله يتلقى هزيمة صادمة في ميدانه من ريال مدريد الإسباني بخماسية لهدفين، قربته من الخروج من دور الستة عشر من دوري الأبطال، وفي الوقت ذاته يحتل الفريق المرتبة السابعة بجدول ترتيب البريميرليج.

#محمد صلاح #ليفربول #الريدز #الدوري الإنجليزي

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