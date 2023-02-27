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برشلونة يفقد خدمات ليفاندوفسكي في الكلاسيكو للإصابة

الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يفقد خدمات ليفاندوفسكي في الكلاسيكو للإصابة



وكالات / سما /

تلقى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة قبل مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي، ريال مدريد، مساء الخميس المقبل في كأس ملك إسبانيا.

وتتمثل الضربة في فقدان خدمات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيابه بشكل مؤكد عن المباراة، حيث يعاني رأس حربة البارسا من إصابة، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

تلقى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة قبل مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي، ريال مدريد، مساء الخميس المقبل في كأس ملك إسبانيا.

وتتمثل الضربة في فقدان خدمات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيابه بشكل مؤكد عن المباراة، حيث يعاني رأس حربة البارسا من إصابة، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ورغم غياب التأكيد الرسمي من برشلونة حتى الآن، إلا أن كل شيء يشير إلى غياب ليفاندوفسكي عن الكلاسيكو، وسيستمر غيابه حتى منتصف شهر مارس المقبل تقريباً، على أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية على موضع الإصابة للوقوف على حالته بشكل دقيق.

وحال تأكد غياب ليفاندوفسكي لأسبوعين، سيغيب بشلك عن مباريات البلوجرانا ضد فالنسيا، أتلتيك بلباو، بجانب مباراة الكلاسيكو في الذهاب بالكأس، على أن يعود في الوقت المناسب للحاق بمباراة الكلاسيكو في التاسع عشر من مارس.

 
#الكلاسيكو #برشلونة #ليفاندوفسكي #ريال مدريد #كأس الملك

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