رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

- عملية تلو أخرى وقتل 14 إسرائيليا خلال شهر واحد

- أمس قتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية شمال البحر الميت وانسحاب منفذ العملية إلى أريحا

- مستوطنون يحاولون دعس ضابط ويرشقون الجنود بالحجارة

- الأرض المحروقة في حوارة: المئات من المستوطنين شاركوا في عملية حرق البيوت والسيارات واعتقال ستة تم إطلاق سراحهم

- وزير الجيش غالانت في حوارة: تنتظرنا أيام معقدة وصعبة

- مسؤولون في الإدارة الأميركية طلبوا توضيحات من وزير الأمن ورئيس الشاباك حول حرق حوارة وينددون بالعملية وطالبوا بتقديم المتهمين للمحكمة ودفع تعويضات للمتضررين

- مسؤول أميركي: لا يعقل أن يخرج مئات المستوطنين للانتقام والجيش يقف عاجزا

- رونن برغمن يكتب: هذا ليس تدفيع الثمن وإنما إرهاب وأين الجيش الذي يقف عاجزا أمام المستوطنين ويفقد السيطرة

- عضو الكنيست فوجل من حزب بن غفير: حوارة تحترق وهذا ما أريد أن أراه

"معاريف":

- قطار التصعيد خرج ولن يتم السيطرة عليه وعمليات الانتقام في حوارة لن تكون رادعة كما يدعي البعض وسببت أضرارا لإسرائيل أخلاقية ودولية وأمنية

- استقالة نائب الوزير معوز من منصبه لكنه سيبقى في الائتلاف الحكومي

- استطلاع جديد للقناة 11: كتلة نتنياهو تخسر الانتخابات وتحصل على 59 مقعدا وكتلة التغيير ترتفع وتحصل على 56 مقعدا وقائمة الجبهة والعربية للتغيير تحصل على خمسة مقاعد، وحزب العمل لا يجتاز نسبة الحسم

- في الليكود يهاجمون بن غفير الذي تغيب عن التصويت في الكنيست

"هآرتس":

- فشل الأجهزة الأمنية رغم إشارات التحذير الكثيرة وفهمت متأخرا أن الضفة تشتعل

- الشاباك لم يحذر واستدعاء قوات كبيرة من الجيش ولم تتخذ التدابير لمنع حرق حوارة

- تسجيل إحراج دولي لنتنياهو بعد لقاء العقبة والوعد بالعمل على تخفيف التوتر

- افتتاحية الصحيفة: بلدة حوارة تحترق والحرائق استمرت خمس ساعات متواصلة

- نعامه لندو تكتب: ما حدث في حوارة ليس فقدان السيطرة وإنما تنفيذ وعود انتخابية