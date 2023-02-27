بن غفير يلتقي نتنياهو بسبب عزله عن المناقشات الأمنية

القدس المحتلة / سما /

التقى ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، مساء امسالإثنين، مع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، على خلفية عزله عن المناقشات الأمنية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن حزب بن غفير اتهم نتنياهو بأنه لم يبادر لعقد اجتماع للكابنيت على خلفية الهجمات الأخيرة، كما أنه تجاهل دعوته لجلسات التقييم الأمني التي عقدها أمس واليوم.

ووفقًا للموقع، فإنه تم إزالة الختم عن منزل عائلة الشهيد حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس منذ أسابيع بدون إخطار بن غفير.

وكانت قناة ريشت كان ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو وخلال محادثة مغلقة وصف تصرفات بن غفير بأنها غير مسؤولة بعد أن فضل الصمت على إدانة عنف المستوطنين في حوارة.