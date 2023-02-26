مسؤولون في الجيش: وجود السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية ولا نريد أن نرى حماس تسيطر

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن وجود السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية هي مصلحة إسرائيلية.

وأوضح المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوسي يهوشع، أن المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قالوا إنه على الرغم من كل نقاط ضعف السلطة الفلسطينية، فإنه لا يوجد بديل عنها .

وأضاف يهوشع على لسان كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تريد أن ترى منظمة حماس تسيطر على المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية بدلًا عن السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية معنية بسيطرة السلطة الفلسطينية والمحافظة عليها من التفكك، لافتًا أن وجود السلطة الفلسطينية هو مصلحة إسرائيلية"لا نريد حماس تسيطر ولا سلطة تتفكك"..