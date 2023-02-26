رام الله / سما /

تصدر مواصلة المستوطنون عربدتهم في الضفة خاصة في بلدة حوارة جنوب نابلس، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما أبرزت الصحف الثلاث تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ لفضائية فلسطين، التي أكد فيها أن اجتماع العقبة سياسيا وليس أمنيا، وأن هناك جهودا دبلوماسية واسعة تُبذل لمواجهة عدوان الاحتلال بحق شعبنا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- مشعلو النيران يواصلون إرهابهم.. والاحتلال يحاصر نابلس وأريحا

- حوارة التي احترقت.. تقص روايتها للعالم

- الشيخ: اجتماع العقبة سياسي وليس أمنيا ولم نقدم أي تنازلات

- الحركة الأسيرة: قانون إعدام الأسرى لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة الاحتلال

- مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة ومتابعة احتياجات المواطنين في حوارة

- العالم يدين إرهاب المستوطنين.. ومجلس الأمن يناقش الأوضاع في فلسطين اليوم

- "التعاون الإسلامي" تدين "إرهاب" الاحتلال ومستوطنيه

- مجزرة الحرم الإبراهيمي.. الجرح الغائر في الروح

- منظمات بلجيكية تطالب بحظر دخول منتجات المستوطنات

القدس:

- المستوطنون يواصلون عربدتهم في الضفة والأنظار متجهة نحو حوارة وعزل قرى نابلس

- غالانت: الأيام المقبلة صعبة ومعقدة وقد تشهد تصعيدا

- مجلس الأمن يناقش الأوضاع في فلسطين اليوم

- مقتل مستوطن في عمليتي إطلاق نار قرب أريحا

- تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المواطنين في حوارة

- الأسرى يضربون عن الطعام ليوم واحد ويقررون التصعيد

- تعزيز القوات الإسرائيلية بالضفة بأربع كتائب عسكرية

الأيام:

- المستوطنون يوسعون نطاق حملة الإرهاب وجيش الاحتلال يشدد حصار محافظة نابلس

- الشيخ: جهود دبلوماسية واسعة لمواجهة عدوان الاحتلال بحق شعبنا

- مقتل مستوطن في إطلاق نار جنوب أريحا وانسحاب المنفذين، الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية

- واشنطن تدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ضد المستوطنين

- مستوطنون يعتدون على قائد في جيش الاحتلال ويحاولون دهس ضابط

- عضو كنيست: أريد أن أرى حوارة تحترق

- حوارة تتحسس جراحها بعد ليلة الحرق

- قادة في جيش الاحتلال يطالبون بإطلاق أيديهم للعمل في مراكز المدن الفلسطينية

- إطلاق دفعات من البالونات الحارق والمتفجرة في شرق القطاع

- الاحتلال يقرر إبعاد أسير من الداخل عن مدينة حيفا

- سموتريتش يسعى لتحويل أراضي بؤرة "أفيتار" الاستيطانية إلى "أراضي دولة"