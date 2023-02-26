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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من مخيم العروب وبلدة إذنا بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبيدة عاطف عدوي (18 عاما)، ومحمد يوسف حجاجرة (18 عاما)، وبراء أحمد الطيطي (18 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقلت من بلدة إذنا غرب الخليل طارق إبراهيم عوض (47 عاما).

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال #مخيم العروب

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