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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 28 فبراير 2023 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يستمر الجو اليوم الثلاثاء لطيفاً ومعتدلاً بشكل عام في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحدود 7-8 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء : يكون الجو ًدافئا الى حار نسبي في معظم المناطق وجافا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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