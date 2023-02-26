مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب شرق طولكرم

طولكرم/سما/

هاجم مستوطنون، الليلة، مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة، بالقرب من حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، في الوقت الذي أغلق فيه الاحتلال الحاجز في كلا الاتجاهين.

وذكرت مراسلتنا نقلا عن شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين رشقوا المركبات المارة بالحجارة وتحت حماية جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

كما أغلق الاحتلال حاجز "عناب" شرق محافظة طولكرم في كلا الاتجاهين ومنعوا المركبات من المرور واجبروها على العودة من حيث أتت.

وفي السياق ذاته، أفاد مواطنون من منطقة الشعراوية شمال طولكرم، بتواجد مجموعة من المستوطنين عند مدخل بلدة قفين، وبالقرب من مدخل النزلة الشرقية.