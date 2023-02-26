فتوح: عمليات القمع والقتل وإرهاب المستوطنين يدفع المنطقة الى الانفجار الشامل

رام الله/سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن انكار اسرائيل للحقوق الفلسطينية، وانسداد الافق السياسي، وعمليات القمع والقتل وهدم البيوت، وعمليات التهويد بالمدينة المقدسة، ومصادرة الأراضي، وتشكيل عصابات عنصرية متطرفة من المستوطنين تشرف عليها حكومة اليمين المتطرف سوف تدفع المنطقة الى الانفجار الشامل.

وأضاف فتوح أن قيام المستوطنين المتطرفين بإشعال النيران بالمنازل على رؤوس قاطنيها من النساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين في حوارة والأغوار والبلدات الفلسطينية المحتلة، هي بتوجيه وحماية من حكومة نتنياهو وأفراد المافيا من وزرائه المجرمين الذين يدعون وبصراحة لقتل وحرق الفلسطينيين.

وأدان فتوح انحياز وصمت المجتمع الدولي، وخاصة أميركا على هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتسابق لإدانة دفاع ومقاومة الشعب الفلسطيني عن أرضه ووجوده.

وقال، إن عدم ترجمته وتنفيذ القرارات الدولية على أرض الواقع يطلق يد المتطرفين القتلة من الفاشيين واستباحة الدم الفلسطيني.

وحيّا فتوح جماهير الشعب الفلسطيني على بسالتهم وتصديهم ومقاومتهم للمجرمين من المستوطنين وعناصر الجيش العنصري.