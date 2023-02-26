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الشيخ: نحن في حوار مع حماس ولسنا قطاع طرق

الإثنين 27 فبراير 2023 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: نحن في حوار مع حماس ولسنا قطاع طرق



رام الله/سما/

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن هناك جهودا دبلوماسية واسعة لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا .

وأضاف الشيخ، في حديث لبرنامج ملف اليوم، عبر تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الإثنين، أن قرارات القيادة تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى حراك سياسي كبير بالتعاون مع الأشقاء العرب لمواجهة هذا العدوان.

وقال: نحن لسنا قطّاع طرق، نحن ثوار، ونتدرج بقراراتنا لتتناسب بحجم الهجمة الإسرائيلية في ظل حكومة إسرائيلية وحشية، مؤكدا أن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ما زال قائما.

وحول اجتماع العقبة، قال الشيخ إن المشاركة فيه كانت بهدف حماية شعبنا، مؤكدا أنه اجتماع سياسي وليس أمنيا، ولم نقدم أي تنازلات.

وأضاف الشيخ أن الرواية الفلسطينية هي أساس الحوار في اجتماع العقبة، مشيرا إلى أن كل حركات التحرر في العالم تفاوض عدوها، ومعارضة اجتماع العقبة حق طبيعي للفصائل وللناس.

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، كشف أمين سر اللجنة التنفيذية النقاب عن "حوار هادئ" مع حركة حماس. مؤكدًا: "نحن في حوار صامت وهادئ مع حركة حماس، وأتمنى أن ينجح هذا الحوار".

وأشار إلى أنه سيتم الدعوة لاجتماع لكافة فصائل العمل الوطني الفلسطينية "لمواجهة عدوان الاحتلال بحق شعبنا".

وشارك "وفد رفيع المستوى" في القمة الخماسية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة يوم الأحد الماضي؛ 26 فبراير/ شباط.

وقالت "الرئاسة الفلسطينية" في بيان لها  إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وعقدت "قمة طارئة" في مدينة العقبة بمشاركة فلسطينية وإسرائيلية وأمريكية وأردنية ومصرية؛ استهدفت "تعزيز الثقة للعمل معًا لتهدئة الميدان والحيلولة دون وقوع جولة تصعيد خلال شهر رمضان"، وفق القائمون عليها.

#حماس #حسين الشيخ

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