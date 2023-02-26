جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية أريحا

أريحا/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقاته حول عملية إطلاق النار قرب أريحا، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن يحمل الجنسية الأمريكية وفق ما أوردت وسائل عبرية مساء اليوم الاثنين.



وقال جيش الاحتلال في بيان: "بعد التحقيق الميداني في ملابسات عملية إطلاق النار في أريحا، تبيّن أن المنفذين أطلقوا النار باتجاه سيارة إسرائيلية في الطريق رقم 90 حيث أصيب إسرائيلي بجروح نتيجة إطلاق النار ثم أعلن عن مقتله متأثرًا بجروحه.

وأضاف: "بعد ذلك استمر المنفذون في السير باتجاه مفرق "بيت عربة" حيث أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية أخرى، دون وقوع إصابات، وواصل المنفذون السير مطلقين النار مرة أخرى، دون وقوع إصابات أيضًا.

وتابع: "لاحقًا، وبينما قام المنفذون باحراق سيارتهم، أطلقت قوة شرطية النار عليهم فرد المنفذون بإطلاق النار باتجاه القوات ثم لاذوا بالفرار من المكان.

وأشار إلى أنه في هذه الساعات تقوم قوات كبيرة تابعة للجيش والشرطة بعمليات تمشيط واسعة النطاق وقد نصبت الحواجز ونقاط التفتيش في المنطقة.

وفي سياق متصل ذكرت القناة 14 العبرية: "في أعقاب العملية، سترافق مركبات وحافلات نقل المستوطنين في منطقة الأغوار مركبات أمنية يقودها رجال أمن مسلحون، بالإضافة إلى ذلك سيتم إجراء تعزيزات في المفترقات.