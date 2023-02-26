مواجهات مع الاحتلال قرب عناتا

القدس المحتلة/سما/

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرب مدخل بلدة عناتا الشمالي، شمال شرق القدس، بعد إغلاق المدخل بحاجز عسكري، واحتجاز مئات المركبات.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين تجمعوا قرب الحاجز، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا على الطريق الرابط بين بلدتي حزما وعناتا ودققت في هويات المواطنين، واحتجزت عشرات المركبات.

كم أغلقت قوات الاحتلال مدخلي بلدة حزما بحاجزين عسكريين، ودققت في هويات أصحاب المركبات قبل السماح لهم بالدخول للبلدة.