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إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في طولكرم

الإثنين 27 فبراير 2023 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في طولكرم



طولكرم/سما/

أصيب العشرات من أهالي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة الاستيطان، جنوب القرية.

وكان أهالي القرية نفذوا مسيرة واعتصاما في المنطقة الجنوبية للقرية المحاذية لأرض جبل "المرابيع"، التي يقوم الاحتلال بتجريفها منذ يوم أمس.

وكثفت قوات الاحتلال من تعزيزاتها العسكرية في محيط القرية، ومنعت المواطنين من الخروج منها أو الدخول إليها.

وقال أمين سر حركة "فتح" في شوفة مراد دروبي، إن الفعالية جاءت دفاعا عن أراضي القرية، حيث يخطط الاحتلال للاستيلاء على 10 دونمات، لا تبعد سوى كيلو متر ونصف عن منازل المواطنين، بحجة "أغراض عسكرية"، ما يشكل خطرا على القرية التي أصبحت ضمن مخططات الاحتلال الاستيطانية.

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#طولكرم

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