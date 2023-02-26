غانتس لنتنياهو: "أنت المسؤول عن إشعال حوارة"

القدس المحتلة/سما/

حمّل زعيم حزب "المعسر الوطني" بيني غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن تأزم الوضع في بلدة حوارة، في إشارة إلى دعمه اليمين المتطرف.



وخاطب غانتس، وهو وزير جيش الاحتلال السابق، نتنياهو قائلا، خلال خطاب في الكنيست: "أنت المسؤول عن اشتعال الوضع في حوارة أمس".

وحسب القناة 12 العبرية، أضاف غانتس: "يجب على جنود الجيش ملاحقة مشعلي الحرائق والذين ما تجرأوا على فعل ذلك لولا حمايتك لمن يحرضهم".

وذلك في إشارة إلى التحريض الذي يمارسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.