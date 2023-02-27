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دبور يلتقي وينسلاند

الإثنين 27 فبراير 2023 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبور يلتقي وينسلاند



بيروت/سما/

 التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الإثنين، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاندن بحضور أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.

وأعرب وينسلاند، خلال اللقاء، عن قلقة البالغ لما آلت اليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل دعم الأمم المتحدة الثابت لتطبيق حل الدولتين بما يتماشى مع قراراتها ذات الصلة والقانون الدولي، وعبّر عن دعمه المستمر للجهود من أجل تحقيق الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية.

من جانبه، استعرض دبور إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وتغيير الوضع التاريخي للقدس بهدف تهويدها مكانيا وزمانيا، واستباحتها للدم الفلسطيني بوحشية لم يشهد لها التاريخ، وكذلك رعايتها وتغطيتها وحمايتها لممارسات المستوطنين واعتداءاتهم اليومية والمتكررة بحق البلدات والقرى وأبناء شعبنا الأعزل، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف عاجل وجدّي في وجه تلك الممارسات، ووقف استباحة الدم الفلسطيني وتوفير الحماية لشعبنا الأعزل التي هي حق إنساني.

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#السفير دبور #تور وينسلاند

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