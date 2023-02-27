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الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر تقترب من التأهل لأولمبياد باريس

الإثنين 27 فبراير 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر تقترب من التأهل لأولمبياد باريس



الدوحة/سما/

حصلت الفارسة الفلسطينية ديانا رامي الشاعر على نتيجة تقربها كثيرا من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واقتربت الفارسة الشاعر من تحقيق إنجاز تاريخي للفروسية الفلسطينية والتأهل لأولمبياد باريس بعد تحقيقها نتائج لافتة ومميزة خلال مشاركتها في بطولة العالم للفروسية التي نظمها اتحاد الفروسية العالمي في قطر، ولم يتبقَ لها سوى أن تخوض مباراة دولية واحدة بمستوى "الخمسة نجوم"  للتأهل للأولمبياد.

واختتمت الشاعر مشاركتها في بطولة العالم للفروسية في الدوحة باستعراض مع الموسيقى على أنغام النشيد الوطني الفلسطيني، وبعد ذلك على أنغام من الموسيقى الشرقية.

وتعتبر رياضة "الدريساج" الأولمبية للفروسية من أرقى رياضات العالم، والفارسة ديانا الشاعر هي أول عربية تأهلت وشاركت في بطولة العالم قبل عام، في هذا النوع من الرياضة.

#فلسطين #ديانا الشاعر #باريس

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