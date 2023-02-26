مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار قرب أريحا

أريحا/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل مستوطن، جراء تعرضه لعملية إطلاق نار في الأغوار قرب أريحا.

وأفادت القناة 13 العبرية بتعرض مركبة للمستوطنين قرب أريحا لاطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان بسلام".

فيما أعلنت وسائل إعلام وسائل اعلام إسرائيلية عن مقتل المستوطن لاحقا.

وأفادت مصادر عبرية بأن منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بالسيارة ثم نزل وفتح النار، لافتة إلى أن قوات كبيرة من الجيش تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب اريحا".