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مستوطنون ينظمون وقفات استفزازية في محيط الأقصى

الإثنين 27 فبراير 2023 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون ينظمون وقفات استفزازية في محيط الأقصى



القدس المحتلة/سما/

نظم مستوطنون وقفات استفزازية في محيط بوابات المسجد الأقصى ظهر الإثنين، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين آخر باحات المسجد.

وأفا شهود عيان بأن المستوطنين تمركزوا عند مدخل باب حطة وخارج باب الأسباط، أثناء خروج المصلين من المسجد الأقصى، ورددوا ترانيم توراتية.

كما أدى المستوطنين رقصات تلمودية عند باب حطة في البلدة القديمة بالقدس، بحماية جنود الاحتلال.

وكانت مستوطنة أدت صباح اليوم ما يسمى "سجود ملحمي" خارج باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد اقتحامها باحاته.

وأوضح الشهود أن المستوطنين واصلوا جولتهم الاستفزازية في محيط المسجد المبارك، وهم يرددون طقوسهم التوراتية.

#مستوطنون

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