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مسؤول إسرائيلي يطالب بعملية عسكرية ضد السلطة.. وجيش الاحتلال يصدر قرارا جديدا

الإثنين 27 فبراير 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يطالب بعملية عسكرية ضد السلطة.. وجيش الاحتلال يصدر قرارا جديدا



القدس المحتلة/سما/

طالب ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، مساء اليوم الاثنين، بعملية عسكرية حازمة ضد السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن دغان  قوله: "السيد رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وجميع وزراء الحكومة، نطالب باقتلاع جذور الإرهاب، وجمع الأسلحة من الضفة، وتقييد حركة المسلحين وإعادة نصب الحواجز الأمنية.

وأضاف: "إننا نطالب بعملية عسكرية حازمة ضد البنية التحتية للسلطة الفلسطينية الإرهابية التي تقف وراء هذه الموجة من العمليات"

وفي سياق متصل قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة رابعة، بعد الكتائب الثلاثة التي دفع بها في الساعات الماضية بعد عملية حوارة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "بناء على تقييم الوضع الأمني في الجيش، تقرر تعزيز القوات في منطقة الضفة بكتيبة رابعة إضافية ابتداء من مساء اليوم.

وجاء في البيان:" أنه قرر بالدفع بكتيبة "تفور" وهي كتيبة تابعة للواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية، وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تقييم جديد للأوضاع الأمنية في الضفة المحتلة، وفي أعقاب قراره الدفع بثلاث كتائب عسكرية أخرى.

#السلطة الفلسطينية #عملية حوارة

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