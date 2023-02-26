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غزة: اعادة تفعيل حافلات نقل المتضامنين لمقر الاعتصام الأسبوعي

الإثنين 27 فبراير 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اعادة تفعيل حافلات نقل المتضامنين لمقر الاعتصام الأسبوعي



غزة/سما/

أعادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اليوم الإثنين، تفعيل اتفاقية نقل المتضامنين وأهالي الأسرى من محافظات "الجنوب والشمال" لمقر الاعتصام الأسبوعي أمام مقر "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وذلك ضمن مساعيها لتفعيل قضية الأسرى بشكل أكبر.

وقالت الوزارة إن هذه الحافلات اعتادت على نقل ذوي الأسرى والمتضامنين من كافة محافظات القطاع، ومساهمةً من الوزارة في تكثيف مشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني في الاعتصام الأسبوعي الذي يقام يوم الإثنين من كل أسبوع.

وأكدت أنها تعمل باستمرار على تسخير كافة الإمكانيات والطاقات لتقديم الخدمات لأهالي الأسرى والمتضامنين مع الأسرى، وتمكين أبناء شعبنا من المشاركة في فعاليات الدعم والإسناد لهم.

يُذكر أن وزارة الأسرى أوقفت هذه الحافلات منذ عامين، بسبب انتشار جائحة "كورونا".

#غزة

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