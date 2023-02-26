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حماس: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات اعتداءات المستوطنين

الإثنين 27 فبراير 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات اعتداءات المستوطنين



غزة/سما/

قالت حركة حماس إنّ اقتحام المستوطنين لجبل صبيح بالقرب من بلدة بيتا ومحاولتهم إقامة بؤرة استيطانية اليوم، وارتكابهم أمس جرائم مروّعة في بلدات حوّارة وبيت فوريك وزعترة وبورين بنابلس، بغطاءٍ من قوات الاحتلال تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال وسياساتها الفاشية.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريحٍ له الإثنين أن تلك الاعتداءات تمنح الغطاء السياسي والأمني لقطعان المستوطنين لممارسة إرهابهم وإجرامهم بحق شعبنا، وأن حكومة الاحتلال تتحمّل المسؤولية المباشرة عن تداعيات تلك الممارسات العنصرية.

وحذر الرشق من مغبة الاستمرار في تلك السياسات الممنهجة، ونؤكّد أن تلك الجرائم المستمرة والحاصلة أمام مرأى ومسمع العالم، والمدعومة من حكومة الاحتلال الفاشية؛ لن تفتَّ في عضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن شعبنا سيواجه جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه بقوّة، وسيمضي في طريق المقاومة حتى كنس آخر مستوطن عن أرضنا ومقدّساتنا.

#غزة #حماس

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