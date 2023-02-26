وقفة في قلقيلية نصرة للأسرى وتنديدا بجرائم المستوطنين في حوارة

قلقيلية/سما/

- نظمت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الإثنين، وقفة دعم للأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا باعتداءات المستوطنين المستمرة على الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا لعدد من الأسرى، ونددوا بإجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، خاصة المرضى والمضربين، وحملوا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ورددوا شعارات وطنية تدعو إلى محاسبة مرتكبي جرائم الاحتلال.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة الالتفاف حول قضية الأسرى والوقوف إلى جانب حقهم ونضالهم المشروع، داعيا إلى التحرك الشعبي الداعم لقضية الأسرى، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واستنكر الإجراءات الهمجية التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه بحق أبناء شعبنا، داعيا أبناء شعبنا إلى الوحدة والتصدي لهذه الجرائم والانتهاكات، وتفعيل المقاومة الشعبية.

وفي كلمته عن القوى الوطنية، أكد عادل لوباني ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ووحدة الصف والدعم الشعبي للأسرى في سجون الاحتلال، والتصدي لإجراءات السجان.

من جهته، قال مدير نادي الأسير في قلقيلية لافي نصورة، إن الأسرى يخوضون لليوم الرابع عشر عصيانا ضد إدارة السجون، وإنهم بحاجة إلى الدعم من أبناء شعبنا وزيادة الفعاليات الداعمة لهم.

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