  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم وإسناد للأسرى في جنين

الإثنين 27 فبراير 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للأسرى في جنين



جنين/سما/

 شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الاثنين، بوقفة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، ضد الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها وتهدف إلى التضييق عليهم.

ونظمت الوقفة محافظة جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في ميدان الشهيد أبو عمار أمام المحافظة، بمشاركة المحافظ أكرم الرجوب، وأمين سر إقليم فتح عطا أبو ارميلة، ومديري هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير سياف أبو سيف، ومنتصر سمور، وعدد من الفعاليات والمؤسسات، وأسرى محررين.

وأكد المتحدثون أن قضية الأسرى تتصدر اهتمام القيادة وجميع أبناء شعبنا، مشددين على أن هناك خطرا يهدد حياة آلاف الأسرى في ظل الجرائم التي ترتكب يوميا بحقهم.

وقال: إن الأسرى يخوضون معركة العزة والصمود والكرامة في السجون، ويجب أن نكون معهم ولن نتركهم وحدهم فريسة للسجان، مشيدين بموقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تجاه قضية الأسرى التي تعتبر أحد الثوابت الوطنية.

وحمل المشاركون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وطالبوا بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.

وندد المشاركون بالعدوان والإرهاب من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا والذي كان آخره بالأمس في حوارة وقرى نابلس، واستهداف جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، مؤكدين أن إرهاب المستوطنين والمدعوم رسميا من الاحتلال لن يثني شعبنا عن الإستمرار في نضاله.

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

كيف علق المسؤولون الإسرائيليون على إرهاب المستوطنين في حوارة؟

حوارة تحترق.. شهيد وأكثر من 390 إصابة في اعتداءت الاحتلال و مستوطنيه بالضفة (صور وفيديو)

الكشف عن هوية قتلى عملية حوارة (صور)

طالع: نص البيان المشترك لقمة العقبة

الكشف عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت بمكان عملية حوارة

المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير ونتنياهو يعلقان

نصرةً لحوارة.. مسيرات في غزة واستنفار على السياج بـ"الإرباك الليلي" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

Classified

لأول مرة.. وثائق سرية تكشف تفاصيل "محادثات سعودية" بشأن "إسرائيل" والاعتراف بها

photo_2023-02-26_18-49-28 (2)

قمة العقبة وحوارة: خلافات إسرائيلية متصاعدة وتأييد واسع لارهاب المستوطنين

20230227095949afpp-afp_33a729x.h-730x438

حوارة تذكّر بليلة "البلّور النازية" و"النكبة"

20230227110608

تقديرات أمنية: منفذ عملية حوارة نجح بالفرار خلال اعتداءات المستوطنين فهل تم التعرف عليه؟

image_processing20230227-291924-mbtvs8

بن غفير يصل بؤرة "أفيتار" في نابلس ويدعو الى التالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية