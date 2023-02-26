"لجنة المتابعة" بالداخل تدعو لتظاهرة غدا تنديدا بالعدوان على حوارة

الناصرة/سما/

شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الاثنين، بوقفة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، ضد الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها وتهدف إلى التضييق عليهم.

ونظمت الوقفة محافظة جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في ميدان الشهيد أبو عمار أمام المحافظة، بمشاركة المحافظ أكرم الرجوب، وأمين سر إقليم فتح عطا أبو ارميلة، ومديري هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير سياف أبو سيف، ومنتصر سمور، وعدد من الفعاليات والمؤسسات، وأسرى محررين.

وأكد المتحدثون أن قضية الأسرى تتصدر اهتمام القيادة وجميع أبناء شعبنا، مشددين على أن هناك خطرا يهدد حياة آلاف الأسرى في ظل الجرائم التي ترتكب يوميا بحقهم.

وقال: إن الأسرى يخوضون معركة العزة والصمود والكرامة في السجون، ويجب أن نكون معهم ولن نتركهم وحدهم فريسة للسجان، مشيدين بموقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تجاه قضية الأسرى التي تعتبر أحد الثوابت الوطنية.

وحمل المشاركون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وطالبوا بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.

وندد المشاركون بالعدوان والإرهاب من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا والذي كان آخره بالأمس في حوارة وقرى نابلس، واستهداف جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، مؤكدين أن إرهاب المستوطنين والمدعوم رسميا من الاحتلال لن يثني شعبنا عن الإستمرار في نضاله.