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الأسيرة رجاء كرسوع تخضع للتّحقيق منذ 22 يوما في ظروف صعبة

الإثنين 27 فبراير 2023 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيرة رجاء كرسوع تخضع للتّحقيق منذ 22 يوما في ظروف صعبة



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير، إنّ الأسيرة رجاء كرسوع (48 عامًا) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس تواجه التّحقيق منذ 22 يوما، في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، كما يواصل الاحتلال منعها من لقاء المحامي، وذلك منذ اعتقالها في السّادس من شباط الجاري، ومن المفترض أن تُعقد لها جلسة محكمة جديدة يوم غد الثلاثاء.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسيرة كرسوع تُعاني من إعاقة حركية في ساقيها، وتقوس في العمود الفقري، وتعتمد على استخدام العكازات للتنقل والحركة، كما أنها تعاني من ارتداد مريئي، وضيق في التنفس، وهي بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

وأشار إلى أنّ محامي هيئة الأسرى تقدم بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال ضد أمر منعها من لقاء المحامي، إلا أنّ المحكمة رفضته.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال مجددا المسؤولية الكاملة عن مصيرها، خاصّة مع استمرار منعها من لقاء المحامي، واستمرار التّحقيق معها، رغم وضعها الصحيّ الصعب.

يُشار إلى أنّ أجهزة الاحتلال صعّدت من عمليات التّنكيل، وسياسة التّعذيب بحقّ المعتقلين، وكذلك أوامر المنع من لقاء المحامين، والعزل الإنفرادي، وذلك مع تصاعد المواجهة الراهنّة.

#الاسيرة رجاء كرسوع

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