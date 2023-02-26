توقيع اتفاقية تعاون بين "وزارة التنمية" ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي المغربية

الرباط/سما/

وقّع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي بالمملكة المغربية عواطف الحيار، اتفاقية تعاون في مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، اليوم الاثنين، بحضور سفير دولة فلسطين جمال الشوبكي، ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس.

وثمّن مجدلاني الجهود التي تبذلها المملكة المغربية ودعمها للقضية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات.

وأوضح أن الاحتلال الذي يعيق التنمية في فلسطين وهو أحد اسباب الفقر، ولا يمكن الاستمرار على الجهد الاغاثي وتقديم المساعدات. ونحن بحاجة الى الخروج من دائرة الفقر في العالم العربي من خلال العمل المشترك في اطار الجامعة العربية.

وأوضح أن التمكين الاقتصادي هو أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشاريع بما يساهم في تحقيق أهداف واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية أطلقت مؤخرا نظام التحويل الوطني، وذلك بالتحول من العمل بمنهجية "خدمة الفرد" إلى منهجية "إدارة الحالة/الأسرة"، من خلال التقييم الشامل لكافّة التحديّات والإمكانيّات لدى الأسرة لنقلها من الاحتياج الى الانتاج، وذلك بتعزيز قدراتها لمواجهة المسببات لوجودها في دائرة الفقر المتعدد الأبعاد.

من جانبها، أشارت الحيار إلى أهمية هذه الاتفاقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي لتطوير التعاون بين البلدين، وتبادل التجارب، مؤكدة استعدادها التام للتعاون وتنفيذ هذه الاتفاقية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

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