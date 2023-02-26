مستوطنون يقطعون ويحطمون 80 شجرة زيتون في سنجل شمال رام الله

رام الله / سما /

قطع مستوطنون وحطموا، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية سنجل شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد رئيس مجلس قروي سنجل معتز طوافشة ، بأن عددا من المستوطنين، تسللوا إلى منطقة رأس العقبة في سنجل، وقطعوا وكسروا أكثر من 80 شجرة زيتون، عُرف من أصحابها: المواطن محمد محمد غفري، ومحمد هود شبانة، ونجية الأسمر كراكرة، وبسام محمد غفري.

وكان مستوطنون قد هاجموا منزل المواطن محمد كايد أبو جراح، في قرية سنجل شمال رام الله، فجر اليوم، ما أدى إلى تضرر المنزل بشكل مباشر.