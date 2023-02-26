"بداية رام الله" تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على مدان بتهمة الاغتصاب

رام الله / سما /

حكمت بداية رام الله، اليوم الإثنين، المتهم (م.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما بتهمة الاغتصاب لأنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة.

كما حكمت بداية رام الله، على المتهم (م.س) بالأشغال الشاقة مدة 10 أعوام، عن التهمة الثانية وهي هتك العرض سنداً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات، وقررت المحكمة دمج العقوتين بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة، بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.