تقديرات أمنية: منفذ عملية حوارة نجح بالفرار خلال اعتداءات المستوطنين فهل تم التعرف عليه؟

القدس المحتلة / سما /

تشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أن منفذ عملية إطلاق النار في حوارة قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين، نجح بالفرار من البلدة في ظل اعتداءات مجموعات المستوطنين على الفلسطينيين.

ووفقا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن مسلحا فلسطينيا أطلق النار، أمس الأحد، من مسافة قريبة على سيارة إسرائيلية على شارع 60، ثم انسحب من المكان مشيا على الأقدام على ما يبدو.

وقالت إن القتيلان هما هاليل يانيف (21 عاما)، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي، وشقيقه يغيل يانيف (16 عاما)، وهما يقطنان في مستوطنة "هار براخا" في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تزعم بأنها تعرف هوية من قام بتنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة، حيث تم تعقبهم ومطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية، لكن دون أن يتم إلقاء القبض على المنفذ.

وتقول الصحيفة إن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن من قام بتنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة، تمكن من الفرار بمساعدة سكان فلسطينيين، وذلك خلال الاعتداءات التي نفذتها عصابات المستوطنين على السكان في حوارة.

وأوضحت الصحيفة أن قوات الجيش فرضت، أمس الأحد، حصارا على حوارة ومنعت الخروج أو الدخول إلى البلدة، ولكن عندما شرع المستوطنون في تنفيذ اعتداءات على منازل ومركبات وممتلكات الفلسطينيين في بلدة حوارة، اضطرت قوات الاحتلال التخلي عن عمليات البحث ومطاردة المنفذ، وذلك بزعم محاولة السيطرة على الأوضاع، علما أن جل عمليات البحث والتفتيش عن المنفذ تتمحور بالمجال الاستخباراتي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشتبه، بأن فلسطينيين اثنين نفذا العملية وأحدهما أطلق النار، مشيرة إلى أن جهاز الأمن العام "الشاباك" يشارك في التحقيقات ويعمل ميدانيا واستخباراتيا.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن العملية نفذها شخص واحد باستخدام مسدس، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تملك "أي طرف خيط أو دليل" بشأن عملية مطاردة منفذ عملية إطلاق النار في حوارة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن عملية إطلاق النار في حوارة والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين، فيما انسحب المنفذ من المكان، حيث تعرضت سيارة إسرائيلية لإطلاق نار من شاب فلسطيني على جنوب نابلس، إذ تمكن منفذ العملية من صدم سيارة المستوطنين بمركبته قبل أن ينزل منها ويطلق الرصاص وينسحب من المكان.