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فرنسا وبريطانيا تدينان اعتداءات المستوطنين وألمانيا تدعو إلى تجنب التصعيد بالضفة

الإثنين 27 فبراير 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا وبريطانيا تدينان اعتداءات المستوطنين وألمانيا تدعو إلى تجنب التصعيد بالضفة



القدس المحتلة / سما /

دانت فرنسا اليوم، الإثنين، اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت أن "أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة".

كما دانت السفارة البريطانية في اسرائيل بشدة عنف المستوطنين في حوارة ودعت الى تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

من جانبها، رأت ألمانيا ضرورة ملحة في "تجنب تصعيد الوضع المتوتر" أصلا في الضفة بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية حوارة انتقاما لمقتل اثنين منهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، خلال مؤتمر صحافي "من الملح احترام الاتفاقات لتجنب التصعيد وأن يلتزم الجميع الآن بعدم تأجيج وضع متوتر جدا بالأصل".

يتبع...

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