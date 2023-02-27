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زلزال جديد يضرب تركيا: مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين

الإثنين 27 فبراير 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال جديد يضرب تركيا: مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين



وكالات

قُتل شخص وأصيب أكثر من 60 آخرين فيما انهار عدد من المباني في زلزال جديد ضرب مدينة ملاطية بتركيا اليوم الإثنين، في الوقت الذي لا تزال فيه عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد قبل 3 أسابيع، فيما أصاب زلزال آخر أندونيسيا.

وشهدت تركيا اليوم زلزال عنيف بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، حيث يضرب ناحية غول باشي بمحافظة أديامان.

ولفت رئيس "آفاد" يونس سيزر، إلى تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال، وقال إن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وإن التركيز حاليا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وفي السياق، أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالا جديدا بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم الإثنين، مدينة سولاويسي في إندونيسيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع صباح اليوم الإثنين، على عمق 12 كيلومترا، من دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو وفيات أو إصابات جراء الزلزال.

ومطلع شباط/فبراير الحالي، قُتل 4 أشخاص على الأقل بعدما ضرب زلزال عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية، مما أدى إلى انهيار مبان ومقهى على شاطئ البحر.

كذلك وقع زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو قبل نحو أسبوعين.

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