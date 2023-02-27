منى زكي تتخلى عن أنوثتها في "تحت الوصاية" رمضان 2023

وكالات / سما /

تخوض النجمة منى زكي السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها الجديد "تحت الوصاية" من إخراج محمد شاكر خضير، حيث تقدم منى شخصية امرأة تدعى "حنان" ولديها طفلة رضيعة وابن ذو 9 سنوات، وخلال الأحداث نجد أن منى زكى تتخلى عن أنوثتها بعد وفاة زوجها وتمتهن مهنة الصيد وهو عمل زوجها، حتى تتمكن من رعاية أولادها، لكنها تمر بعدة أزمات وصراعات خلال الأحداث.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.

وكان موقع "اليوم السابع" المصري، قد حصل على صور من كواليس العمل فى دمياط وتحديدًا منطقة الطابية بعزبة البرج، حيث ظهرت منى زكى أثناء قيامها بطلاء إحدى السفن مرتدية ملابس عاملة بناء سفن أثناء تواجدها بين عمال إحدى الورش المتواجدة بالمدينة، وشهدت المنطقة تواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين موقع التصوير منذ اليوم الأول من تواجد أسرة العمل.

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي – جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل "لعبة نيوتن" في شهر رمضان قبل الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.