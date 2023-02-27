  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

لغز مقتل عارضة أزياء شهيرة في الصين

الإثنين 27 فبراير 2023 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لغز مقتل عارضة أزياء شهيرة في الصين



وكالات / سما /

عثرت الشرطة الصينية على ساقين لعارضة الأزياء الشهيرة ابي تشوي داخل الثلاجة بعد فترة من اختفائها في حادث غريب لم يتم حل لغزه حتى الآن.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، البداية تعود لاختفاء عارضة الأزياء آبي تشوي، وبالتحقيق عثرت قوات الشرطة على ساقيها في الثلاجة بعد أيام من اختفائها، كما عثرت على أنسجة بشرية في أواني الحساء عندما دخلت عقاراً سكنياً أثناء بحثهم عن تشوي.

وألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على أصهار عارضة الأزياء آبي تشوي، للاشتباه فيهم.

ووفق المشرف على التحقيق آلان تشونغ، عثرت الشرطة على أدوات تستخدم في تقطيع أوصال الجثث، ومطاحن لحوم، وقفازات وأقنعة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من العثور على رأس تشوي ويديها، وتشير التحقيقات إلى دخول عارضة الأزياء في نزاعات مالية مع أطراف أخرى مؤخراً، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

#الصين #لغز #قتل #عارضة أزياء

الأكثر قراءة اليوم

حوارة تحترق.. شهيد وأكثر من 390 إصابة في اعتداءت الاحتلال و مستوطنيه بالضفة (صور وفيديو)

الكشف عن هوية قتلى عملية حوارة (صور)

طالع: نص البيان المشترك لقمة العقبة

الكشف عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت بمكان عملية حوارة

المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير ونتنياهو يعلقان

ردود فعل إسرائيلية على عملية حوارة

سموتريتش: لن نوقف الاستيطان ولو ليوم واحد.. بن غفير: ما كان في الأردن "لو كان" يبقى في الأردن

الأخبار الرئيسية

20230227110608

تقديرات أمنية: منفذ عملية حوارة نجح بالفرار خلال اعتداءات المستوطنين فهل تم التعرف عليه؟

image_processing20230227-291924-mbtvs8

بن غفير يصل بؤرة "أفيتار" في نابلس ويدعو الى التالي ..

الجهاد الاسلامي يرغب في مواجهة مفتوحة.. الأوضاع تتجه لمواجهة عسكرية وصبر حماس قد ينفذ قريبا

1

صور: نابلس تستيقظ على هول الفاجعة والجريمة التي خلفتها اعتداءات المستوطنين المتطرفين ليلاً

20230227090533

محللون إسرائيليون: الضفة ستشتعل بفقدان السيطرة على المستوطنين في حوارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية