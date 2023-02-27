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المفتي يدين عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم

الإثنين 27 فبراير 2023 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يدين عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم



القدس المحتلة / سما /

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك محمد حسين، جرائم واعتداءات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

ودعا المفتي في بيان له، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سرعة التدخل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ووضع حد لجرائم المستوطنين المتصاعدة ضده، ومنع استباحة المناطق الفلسطينية، وجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.

كما أشاد بصمود أبناء شعبنا وشجاعتهم في التصدي لهمجية المستوطنين واعتداءاتهم، مؤكداً أن شعبنا متمسك بحقوقه والدفاع عن أرضه، مهما بلغت المضايقات والتضحيات، مناشداً "الجميع التمسك بالثوابت والأخوة والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى، ووضع مصالح الوطن على رأس الأولويات، وبخاصة في ظل العدوان الذي يهدف إلى كسر شوكتنا وتوهين قوانا، وتدمير مقومات وجودنا".

#المفتي العام #المستوطنين

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