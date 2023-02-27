نتفليكس تخفض أسعار الاشتراكات في هذه الدول

وكالات / سما /

خفضت شركة "نتفليكس" العملاقة للبث المباشر أسعار الاشتراكات في أكثر من 30 دولة، في محاولة جديدة لجذب المزيد من المشتركين إلى الخدمة.



وأفاد موقع بي بي سي أن "الشركة خفضت الأسعار في أجزاء من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط".



وقال إن التخفيض شمل من بين الـ 30 دولة إندونيسيا وتايلاند وكرواتيا وإيران، واستثنى بريطانيا.



وأضاف الموقع أنه "تم اتخاذ قرار خفض الأسعار في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في أجزاء كبيرة من العالم، مما دفع الكثيرين إلى شد الأحزمة والتخلي عن المصاريف غير الضرورية، وفي ضوء المنافسة المتزايدة من خدمات البث المنافسة مثل ديزني وأمازون".



وأشار إلى أنه "تم تخفيض الأسعار لبعض حزم الاشتراك، وفي بعض الحالات وصل إلى النصف".



من جهته قال متحدث باسم نتفليكس "نحن نبحث باستمرار عن طرق لتحسين تجربة مشتركينا، يمكننا أن نؤكد أننا نقوم بتحديث أسعار باقاتنا في بلدان معينة".